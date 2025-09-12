Poturčenec horší Turka a Slovensko jako kanárek v českém dole
Výsledky českých voleb, ale i povolební vývoj nasvědčují tomu, že máme stále mnoho společného. Česko je sice politicky a ekonomicky vyspělejší zemí, ale my na Slovensku vám ukazujeme, jak to může vypadat, pokud se některé negativní politické trendy přítomné i u vás dotáhnou tak řečeno do dokonalosti a do důsledků.
Velmi dobrým příkladem je politický příběh Filipa Turka a Roberta Fica. Jeden se sice hlásí k pravici a druhý k levici, ale jak už to bývá, pokud se to přežene, tak extrémní pravice a extrémní levice se v politickém zvěrokruhu velmi často setkají na stejném místě.
A přesně to se stalo i Turkovi a Ficovi. Až dojemně se shodují ve svých veřejně deklarovaných konspiračních postojích k 17. listopadu a rasistických postojích k romským spoluobčanům. Turkova prohlášení na tato témata jsou zřejmě českým čtenářům známá, takže uvedu jen ta Ficova. Na setkání se středoškolskými studenty v Popradu před pár týdny prohlásil, že listopad 1989 nebyla žádná studenty spuštěná protikomunistická revoluce, ale komunistický puč. A ohledně neštěstí, při kterém v romské osadě Mašličkovo při požáru chatrče uhořely romské děti, bylo jeho zdůvodnění odmítnutí odškodnění matce těchto dětí ze strany státu tak necitlivé a cynické, že to vedlo k pobouření značné části veřejnosti.
Samozřejmě, rozdíl mezi Turkem a Ficem je v tom, že zatímco ten první je stále jen začínajícím politikem, ten druhý je dlouholetou politickou stálicí. Zatímco Turek to zatím dotáhl jen na europoslance a poslance a jeho ministerské ambice zřejmě pohřbí prezident Pavel, Fico je v současnosti již čtyřnásobným premiérem. A Slovensko podle toho vypadá, úpadek a všudypřítomné zaostávání jsou již patrné a zřejmé téměř každému, kdo není zaslepen láskou k Ficovi nebo nenávistí k jeho kritikům.
