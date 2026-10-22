Jana Matesová: Stát není firma, ale kdyby byl, voliči v demokracii by byli akcionáři
Několik hypotéz k výsledku senátních voleb
Voliči nejsou podřízení vlády, nejsou zaměstnanci. Nemůžete jim za absenci bezvýhradné loajality vzít peníze jen proto, že vám dali právo jejich správy. Voliči nejsou ani klienti firmy. Voliči jsou akcionáři. Když je z pozice představenstva budete zlobně osočovat nebo vyhrožovat odejmutím (jejich) peněz, které vám svěřili do správy, hádejte, co se stane.
Stát není velká firma. Není žádná firma. Rozdílů je mnoho. I z hlediska rozhodování mají stát a firma jen některé průniky, ale některé jsou významné, a proto lze pro analogie mezi správou a řízením demokratického státu na jedné straně a správou a řízením korporace bez velkého váhání použít i terminologii správy a řízení korporací.
Voliči nejsou zaměstnanci státu. Nejsou podřízenými představenstva, nejsou podřízenými vlády. Nejsou ani klienty firmy, to je hrubé nepochopení. Firmy se rozhodují, které skupině klientů budou sloužit, je to jejich právo a ve většině případů i nutnost z hlediska efektivnosti a uříditelnosti. Klienti, které dotčená firma neobsluhuje, se stanou klienty jiné firmy. Většina voličů se z demokratické země neodstěhuje, když nejsou spokojeni s tím, jak vláda jejich zemi spravuje. Odstěhují se jen ti mladí, nejschopnější a bez pevných závazků. Exodus velmi vzdělaných a schopných mladých lidí ze Slovenska pozorujeme už několik let.
Voliči jsou v terminologii správy firem akcionáři. Akcionáři, kteří si vybrali představenstvo, aby jim spravovalo zemi. Když z pozice člena představenstva budete se zlostným výrazem osočovat akcionáře za to, že k vám nebyli dost přátelští, nebo za to, že se neřídí jen vámi jako zdrojem informací, a vyhrožovat jim odnětím (jejich) majetku se slovy „já mám rozpočet“, co se stane? Někteří mírní se jen zdrží hlasování o vašem osudu a dají vám ještě druhou šanci. Někteří budou hlasovat rovnou proti.
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