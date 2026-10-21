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21. 10. 20263 minuty

Kam povedou podzimní evropské protesty?

Mladí napříč starým kontinentem vyšli do ulic

Filip Zelenka

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Nespokojení občané napříč evropskými zeměmi v těchto dnech masově protestují. Ve Francii se původní studentské protesty kvůli kvalitě veřejného školství proměnily na výbušné střety s bezpečnostními složkami, což na některých místech vedlo až k zákazu vycházení, ve Španělsku místní demonstrují z důvodu vysokých cen bydlení, z podobných důvodů propukly nepokoje i v Itálii, Belgii, Řecku, Portugalsku a do jisté míry i v Albánii.

Téměř každé volby v posledních letech jsou experty a médii rámované vzpourou různorodých částí společnosti kvůli rostoucím životním nákladům. V řadě zemí, včetně Česka, se mluví zejména o nedostupnosti bydlení pro mladou generaci, o hrozící demografické krizi, strachu z technologického vývoje, zaostávajícím školství nebo o zhoršující se zdravotní péči. Tato témata rozhodují volby ve velké části vyspělých zemí. 

Význam současných evropských demonstrací bychom neměli podceňovat. Protesty tvoří z velké části nespokojení mladí, kteří se v postpandemických letech probudili do horšího a složitějšího světa. Demografický vývoj v kombinaci s celkovou zadlužeností důležité části evropských zemí napovídá, že výrazné změny budou potřebné pro udržení sociálního smíru. 

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Evropa vyvinula nejlepší a nejlépe fungující sociální systém na světě, naráží ale na své limity, v současné době je totiž nastavená zejména pro starší, už zajištěné generace. Mladí napříč kontinentem cítí, že jejich šance se postupně snižují z výše zmíněných důvodů, které zkrátka nemají ve svých rukou. S řadou těchto problémů by mohl něco dělat teoreticky stát, ten ale v řadě věcí není dostatečně akceschopný. 

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