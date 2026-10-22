22. 10. 20265 minut
Ján Markoš: Mezi slovenskými opozičními stranami to až do voleb bude skřípat. Je to naprosto přirozené
Výsledkem napětí mezi konkurencí a spoluprací je složitý tanec vzájemného přibližování a vzdalování se. Společné tiskovky a úsměvy střídají vzájemné popichování
Předvolební období je téměř vždy zvláštní. V politickém univerzu dochází k podivným pohybům a třepení. Ministr hlasitě tříská dveřmi a pod Děvínem stvoří ministranu s vlastním příjmením v názvu. Dochází i k novým dohodám a spojováním. Potenciální političtí partneři se opatrně oťukávají a oňuchávají (někdy doslova).
Jedno- či dvouprocentní pospávající alfa samci se probudí a začnou horečně pracovat na kampani.
To se dost pravděpodobně nestane. A existují k tomu docela objektivní důvody.
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Partneři, či konkurenti?
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