Vztah s manželem mi bere chuť do života, ale na odchod od něj nemám dost financí
Co mám dělat?
S manželem jsme spolu už mnoho let, vychovali jsme děti, které jsou dnes dospělé a žijí vlastním životem. A já si stále častěji kladu otázku, zda má ještě mé manželství smysl.
Už léta cítím, že mě vztah s manželem vůbec nenaplňuje. Vlastně mi už nic nedává, spíš mi bere energii a chuť do života. Manžel mi začal lézt na nervy téměř ve všem. Vadí mi, jak vypráví, co dělá, jak se chová… Někdy mám pocit, že s ním nedokážu být v jedné místnosti, aniž by mě něčím nepodráždil. Stále častěji se proto zavírám do jiného pokoje nebo si hledám důvod, proč být mimo domov.
Nevím, co s tím. Kdybych byla mladší, možná bych prostě odešla. Jenže kam? Byt, ve kterém žijeme, máme ve společném vlastnictví. Nemám vlastní bydlení a z mého platu bych si samostatný byt nemohla dovolit. Vydělávám podstatně méně než manžel, a kdybych měla platit nájem, energie, jídlo a všechny ostatní výdaje sama, nevím, jestli bych vůbec vyžila.
Někdy si říkám, že bych si měla najít lepší placenou práci a začít znovu. Ale je reálné začínat kariérně od nuly těsně před padesátkou? Kdo mě v tomto věku zaměstná za takový plat, abych byla schopna postavit se na vlastní nohy? A co když zjistím, že jsem si tím jen zkomplikovala život?
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