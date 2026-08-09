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Politika12. 10. 20263 minuty

Ministr Zůna chtěl letět na problematickou konferenci do Číny za 161 tisíc korun

Cestu musel na popud premiéra Babiše stornovat. Proč pořídila tak drahé letenky, obrana nevysvětlila

Ondřej Kundra
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Kristýna Jelínková
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Kolem cesty ministra obrany Jaromíra Zůny do Číny bylo dlouhou dobu hodně nejasností. Zůna stejně jako špičky SPD, jež ho nominovaly do vlády, dlouho mlžil, zda se uskuteční. A premiér Andrej Babiš se tvářil, že o ní nic neví. Návštěva nakonec nikdy neproběhla, ale faktem je, že Zůna na ni chtěl jet. Plány zrušil až nedobrovolně na poslední chvíli – a náklady chaotického rozhodování ponesou zčásti daňoví poplatníci.

Ministerstvo obrany nyní Respektu na základě zákona o svobodném přístupu k informacím odpovědělo, že „zahraniční cesta byla připravována pro delegaci vedenou ministrem obrany s účastí dalších třech členů doprovodu z kabinetu ministra“. Šlo o dvě osoby a příslušníka Vojenské policie, který měl ministra chránit. „Po obdržení rozhodnutí o zrušení účasti ministra byla zrušena i cesta jeho ochránce z Vojenské policie. Ostatní členové doprovodu zahraniční cestu absolvovali dle původního plánu,“ sděluje ministerstvo obrany.

Zůna měl původně pořízenou velmi drahou letenku. „Letenka pro ministra byla zakoupena v ceně 161 748 korun, pro příslušníka Vojenské policie a ostatní členy delegace v ceně na osobu 29 505 korun,“ odpovídá Respektu ministerstvo. „K dnešnímu dni byly dopropisovány náklady za stornování letenky pro ministra v kompletní výši vratky 83 713 korun. Vrácení nákladů příslušníka Vojenské policie činí 5414 korun.“ Zbytek uhradil stát.

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