Politika10. 10. 20263 minuty
Hlaváček: Už mi psali Portlík a Scheinherr. Koalice by neměla být široká
S možným vítězem pražských magistrátních voleb a potenciálním primátorem za STAN o sestavování nové koalice a jednání s možnými partnery
Už vám v tuto chvíli, tedy asi o půl deváté večer, přišla nějaká zpráva nebo telefonát od potenciálního koaličního partnera?
Myslím, že ano, můžu se podívat.
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No tak mám tady nějaké.
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