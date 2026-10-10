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Politika10. 10. 20263 minuty

Hlaváček: Už mi psali Portlík a Scheinherr. Koalice by neměla být široká

S možným vítězem pražských magistrátních voleb a potenciálním primátorem za STAN o sestavování nové koalice a jednání s možnými partnery

Eva Soukeníková
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Už vám v tuto chvíli, tedy asi o půl deváté večer, přišla nějaká zpráva nebo telefonát od potenciálního koaličního partnera?

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