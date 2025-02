Zvýšení koncesionářských poplatků se nejspíš posune do Senátu, ale děti cálovat nebudou

Poslanci se ve středu mimořádně sejdou k závěrečnému schvalování sporné vládní novely, která počítá se zvýšením koncesionářských poplatků a rozšířením okruhu poplatníků. „Ta minulá debata před koncem roku byla poměrně hodně určující a ukazující, co si opozice o ČT myslí. Viděli jsme i jakési odkrytí plánu, kdy Andrej Babiš otevřeně mluvil o tom, že by koncesionářské poplatky rád zrušil a financování veřejnoprávních institucí navázal na státní rozpočet. Tím by de facto dostal obě média pod přímou státní kontrolu, čímž by z nich udělal vydíratlená média. Mimořádná schůze určuje, že nebude možné měnit program a pravděpodobně by se to v případě, že se to nestihne odhlasovat ve středu, odložilo na pátek," říká ve Výtahu Respektu František Trojan, podle kterého se novela nejspíš posune do horní komory. Ve zpravodajském podcastu ale mluví i o dalším klíčovém momentu, který tento týden poslance čeká, a to hlasování o možném vydání šéfa SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Podle policie by se totiž kvůli loňské billboardové kampani mohl dopustit podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo omezování jejich práv a svobod. Jaká je šance, že poslanci Okamuru vydají? Jak jsou na tom vlastně jednotlivé strany a hnutí půl roku před sněmovními volbami? A jak se rýsuje volební spolupráce jednotlivých uskupení?