Upozornění na těhotenských testech je plíživá taktika, jak omezit interrupce

Poslanci v tomto týdnu projednávali zákon o zdravotním pojištění, jehož součástí má být i úprava předložená Romanou Bělohlávkovou z KDU ČSL - a to o upozornění na těhotenských testech, na kterých by výrobci museli pod hrozbou až dvoumilionové pokuty uvádět odkaz na internetové stránky s poradenstvím zaměřeným na zachování těhotenství. Původně s poslankyní připravoval návrh i Jan Kuchař z hnutí STAN a Zdenka Němečková Crkvenjaš z ODS, kteří ale od úpravy odstoupili. Snesla se na ni totiž velká kritika nejen proto, že se na ní podílelo ultrakonzervativní Hnutí pro život, ale také proto, že je vnímána jako součást protipotratové politiky, upozorňuje ve Výtahu Respektu Clara Zanga: „Velmi silně to připomíná taktiky, které podobné lobbistické skupiny uplatňují v jiných zemích. Zjistily, že nefunguje snažit se rovnou o zákaz interrupcí, ale že mnohem funkčnější je přicházet s drobnými kroky a těmi ztížit přístup k interrupcím, delegitimizovat je." Jaké argumenty tedy poslankyně Bělohlávková předložila? A jak se k tématu postavily jednotlivé politické strany a hnutí?