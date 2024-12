Trump je teprve začátek. Stará éra skončila, nová se ještě nezrodila

Donald Trump čelil bezprecedentnímu tlaku liberálních médií i několika soudním sporům, přesto získal ve volbách poprvé většinu hlasů a stal se, na rozdíl od roku 2016, jasným vítězem. Velká část americké veřejnosti zjevně přijala jeho vidění světa a odmítla to, které nabízeli demokraté v čele s Kamalou Harris. To přitom představovalo především pokračování typu politiky, na který jsme byli až dosud zvyklí. Mnozí analytici a komentátoři se shodují, že éra spojená s jistým politickým řádem je u konce. Končící Bidenovo prezidentství tradičního politika pak lze vidět spíše jako výjimku a záblesk starých pořádků, které už se možná nevrátí. Co to znamená v praxi? Nejen o tom debatují Jiří Sobota a Barbora Chaloupková pod taktovkou Štěpána Sedláčka v další epizodě Americké krásy. K tématu doporučujeme také rozhovor Fareed Zakaria pro Respekt: Sledujeme novou kontrarevoluci