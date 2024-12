Fareed Zakaria pro Respekt: Sledujeme novou kontrarevoluci

To, co se odehrálo v Americe, je další ukázkou toho, že žijeme v éře globálního odporu proti revolučním společenským a technologickým změnám probíhajícím po celém světě, ale především v západní společnosti. Trumpovo vítězství nebylo ojedinělou událostí, pouhým výkyvem, záchvatem, otázkou náhody, ale nejlépe je pohlížet na ně jako na součást širší odezvy na sérii mohutných změn, které prudce proměňují ekonomiku, společnost i politiku, protože podle mě budeme v této éře ještě nějakou dobu žít. Není to nic, co by ztrácelo na síle, podívejte se na Evropu. V Nizozemsku vede vládní koalici pravicově populistická strana se silným, svým způsobem rasistickým nádechem. Druhá největší švédská strana má kořeny ve fašistické straně ze třicátých let minulého století. Itálii vede pravicová populistka. Maďarsko vede pravicový populista. Hlavní opoziční strana v Polsku je také pravicově populistická. Ještě nějakou dobu to budeme muset vydržet.