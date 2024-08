Tady nejde o Albert, ale o to, jak se v Česku chováme ke kuřatům

Spor mezi spolkem OBRAZ - Obránci zvířat, řetězcem Albert a jeho dodavatelem kuřat Rabbit Trhový Štěpánov trvá již několik měsíců. Dostal se i k českobudějovickému krajskému soudu, který vydal předběžné opatření, podle kterého spolek nesměl používat tajně pořízené záběry z chovu kuřat. Nyní ale zasáhl Vrchní soud v Praze, který opatření zrušil. Na počátku kauzy je kampaň s názvem Albertova krutost, ve které Obránci zvířat zveřejnili záběry, na nichž žijí kuřata dodávaná mimo jiné i do Albertu v naprosto tristních podmínkách. „Myslím, že Albert měl trochu smůlu. Protože dodavatelé jsou ve všech supermarketech stejní, nedá se říct, že Albert by byl horší než ostatní supermarkety," říká ve Výtahu Respektu Tomáš Brolík. Řetězec i jeho dodavatel se přitom brání tím, že záběry sice byly autentické, ale byly v chovu dodrženy veškeré legislativní požadavky - otázkou tak je spíše to, jak je možné, že legislativa v Česku umožňuje takové zacházení s kuřaty. Kdo má tedy udělat první krok k tomu, aby to tak nebylo? Jsou to zákazníci obchodních řetězců, Státní veterinární správa nebo politici?