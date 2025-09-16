SPD vládnout ve skutečnosti nechce. Nijak se na to nepřipravují
Debata Respektu v Olomouci s Pavlem Šaradínem a Karlem Páralem o tom, co rozhodne volby, a co bude rozhodující po nich. Moderuje Tomáš Brolík
„Tomio Okamura má své voliče jisté bez ohledu na to, jak se mu povede kampaň. Žádnému jinému lídrovi se teď ale nespí dobře. ANO potřebuje co nejvyšší zisk a 31 procent jim nestačí. SPOLU chtělo dosáhnout 25 procent a od toho jsou zatím v průzkumech daleko. STAN zůstává zhruba na svých a v zádech má velkého konkurenta v podobě Pirátů. Komunisté se drží někde kolem 6 procent, ale s ohledem na očekávatelný obrovský finiš ANO, pro ně může být nakonec pět procent velký sen, kterého nedosáhnou. A Motoristé mají zatím spaní asi nejhorší,“ popisuje politolog Pavel Šaradín z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
S tímto hodnocením souhlasí i jeho univerzitní kolega Karel Páral z Katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky: „Andrejovi Babišovi se teď rozhodně dobře nespí. A důvodem není to, že ho možná ještě pobolívá v zátylku po ráně holí. Po volbách může být ve velmi komplikované situaci. SPD se povedl majstrštyk spojením s dalšími třemi subjekty...“ Jak se před volbami usíná představitelům různých stran? K čemu se jednotlivá uskupení pár týdnů před volbami upínají a co čekat od nové Poslanecké sněmovny? Nejen o tom debatovali oba politologové v Divadle na cucky se zástupcem šéfredaktora Týdeníku Respekt Tomášem Brolíkem.
