S výhružkami školám je to jako s pandemií: panika nic nevyřeší, funguje klid a věcnost

Přibližně 2500 škol v úterý čelilo e-mailovým výhružkám. Podle mluvčího policie Ondřeje Moravčíka jde o nejvyšší počet od začátku vlny, která se spustila se začátkem školního roku. Podle policie nicméně výhružky nejsou ohrožující, žádá proto, aby se lidé vyhnuli šíření paniky, která nahrává strategii útočníků, což ve Výtahu Respektu potvrzuje také Jaroslav Spurný: „Pokud je to někdo, kdo chce zastrašovat z nenávisti, chce mít velký veřejný ohlas, z toho důvodu nemá smysl mu nahrávat. Pokud by to bylo Rusko, je to stejný případ. Je nutné to přijímat s klidem. Nezlehčovat situaci, ale pokud dítě vidí policistu ve škole, který prohledává budovu, říct dítěti, že nejde o nebezpečí, že policista dělá svoji práci a jde o prevenci, jednoduše z toho nedělat vykřičníky." Například školy navíc mají k dispozici metodiky od ministerstva školství a vnitra. Co radí? Jak školy výhružky řeší? A mění se k nim v Česku přístup po prosincové masové střelbě na FF UK?