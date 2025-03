Nejdřív policie "metanolového" Kafku pohřešovala, pak soudce dopadla v Chorvatsku

Dvanáct let působil Roman Kafka jako státní zástupce, kdy dozoroval mimo jiné i metanolovou aféru, ve které čelilo obžalobě 31 lidí. Od roku 2018 je soudcem brněnského krajského soudu. Na začátku března se objevil v policejní databázi pohřešovaných, kde však byl jen několik dní. Policie totiž jeho údaje následně stáhla, aby zkraje týdne uvedla, že Kafku na základě evropského zatýkacího rozkazu zadržela v Chorvatsku. Podle Národní centrály proti organizovanému zločinu je podezřelý z podvodu. „Kafka si měl napůjčovat miliony od známých a příbuzných. Podle Mladé fronty Dnes soudce figuroval v systému půjček, tzv. letadlu, což je pyramidové schéma, ve kterém nově příchozí platí lidem, kteří tam vstoupili před nimi, a to udržuje celý systém v chodu," vysvětluje ve Výtahu Respektu Martin Štorkán s tím, že detaily doteď nejsou známy. Kafka nicméně půjčky i útěk do zahraničí odůvodnil tím, že čelí brutálnímu vyhrožování. Mohl by být v případu obětí? Má za sebou i jiné kauzy? A jak je to momentálně s jeho funkcí soudce?