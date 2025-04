Pokud slintavka a kulhavka překročí hranice, i české chovy se budou vybíjet

Vláda se na svém středečním jednání zabývala mimo jiné i tím, jak zabránit zavlečení virového onemocnění slintavka a kulhavka do Česka. U nás tato nemoc nebyla evidována od roku 1975, v sousedním Slovensku a v Maďarsku je však za poslední týdny několik ohnisek, kvůli kterým byly vybity chovy a zabity tisíce zvířat. Jedno z nich je přitom od českých hranic vzdáleno jen několik desítek kilometrů. Zatímco zemědělci a potravináři volají po zavedení mimořádného stavu, podle ministra zemědělství Marka Výborného z KDU-ČSL to není potřeba: jeho resort v koordinaci s ministerstvem dopravy hodlá vyslat na hranice vojáky, kteří budou Státní veterinární správě pomáhat s kontrolami především nákladních aut. Ta musí od minulého týdne procházet před příjezdem do Česka dezinfekcí. Je možné tím šíření vysoce nakažlivé slintavky a kulhavky zabránit? Jak se jí vlastně mohou zvířata nakazit? Jsou ohroženi i lidé? A přistoupilo by Česko k jiným řešením než jiné evropské státy? I o tom mluví ve Výtahu Respektu Tomáš Brolík.