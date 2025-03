Poslanci ODS matou veřejnost o tzv. dětském certifikátu. Cílem není nezaměstnatelnost pachatele, ale ochrana obětí

Sněmovna by se mohla začít zabývat tzv. dětským certifikátem, který má hlavně odsouzeným lidem zamezit v práci s dětmi. Na tuzemské politické scéně se nicméně vedou debaty o tom, jaká by měla být doba záznamu, přičemž na stole jsou dvě varianty. Tu první předkládá skupina jedenácti poslanců a poslankyň z vládního hnutí STAN, KDU-ČSL a TOP 09, ale také z opozičního ANO, SPD a Pirátů. S jejích verzí ovšem nesouhlasí trojice poslanců z ODS. Například podle Marka Bendy jde o populismus a hrozila by nezaměstnatelnost pachatele poté, co si odpyká určený trest. Jak ale ve Výtahu Respektu upozorňuje Silvie Lauder, argumenty poslance Bendy neodpovídají tomu, jak by měl dětský certifikát fungovat v praxi. V té má jít primárně o ochranu obětí. „Neplatí to pro všechny, třeba pro člověka, který bude smažit hranolky. Platí to pro lidi, kteří pracují s dětmi, a vztahuje se to na činy, které spáchali vůči dětem. Zároveň neexistuje žádná automatická tabulka, která by říkala, že za konkrétní čin a za jakýchkoliv okolností bude záznam platit. Bude tam navíc i několikastupňový proces posuzování zařazení a konečné slovo bude mít soud." Co přesně tedy obě navrhované varianty u dětského certifikátu navrhují? Co by to pro práci s dětmi znamenalo? A v čem by to mohlo změnit debatu o obětech a pachatelích?