"Superdávka" je nepopulární a nevykomunikovaný krok s nejasným výsledkem

Sněmovna ve středu vládními hlasy schválila reformu sociálních podpor, kterou vypracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Nově by tak lidé mohli místo příspěvku a doplatku na bydlení, příspěvku na živobytí a dětského přídavku dostat jen jednu dávku - takzvanou "superdávku". Nebude tak nutné na úřadech podávat čtyři žádosti, nově postačí jen jedna. Na základě toho se však mění podmínky udělení státní podpory, kdy se bude více zohledňovat například majetek žadatelů. Přestože opozice s obecnými principy superdávky souhlasila, pro předlohu nehlasovala. Například Olga Richterová z Pirátů kritizovala, že neexistuje oficiální kalkulačka, prostřednictvím které by si lidé mohli porovnat současnou a navrhovanou situaci. Jak ve Výtahu Respektu doplňuje Filip Zelenka, kalkulačku resort nemá nejspíš i proto, že reálné dopady aktuálních změn jednoduše nezná: „Ministerstvo pracuje s modelem, že tato změna buď může státnímu rozpočtu ušetřit dvě a půl miliardy, nebo ho naopak může stát sedm a půl miliardy. Jako kdyby ministerstvo nechtělo říct, co má být cílem změny. Nevíme, co to bude znamenat pro rozpočet, pro konkrétní skupiny obyvatelstva - a nevíme ani to, kolik lidí bude moct příspěvek brát." Co tedy o nových pravidlech pro získání superdávky doposud víme? A kdy by měla vejít v platnost?