Le Pen je vinna ze zpronevěry unijních peněz. Končí tím kariéra krajně pravicové političky?

Krajně pravicová politička Marine Le Pen z Národního sdružení je podle francouzského soudu vinna v případu, v němž s dalšími zhruba dvěma desítkami lidí čelila obvinění ze zpronevěry prostředků Evropského parlamentu. Soud Le Pen s okamžitou platností zakázal ucházet se v příštích pěti letech o volené veřejné funkce, což znamená, že nebude moct kandidovat v prezidentských volbách v roce 2027. Kromě toho jí byla uložena pokuta a byla odsouzena ke čtyřem letům odnětí svobody, z toho na dva roky podmíněně. Podle agentury AFP by si nicméně dva zbylé roky měla odpykat s elektronickým náramkem, nikoliv ve vězení. Znamená to konec politické kariéry Marine Le Pen? Jaké by mohl mít pondělní verdikt dopady ve francouzské společnosti? A má Národní sdružení jiné výrazné tváře, které by výraznou a schopnou Le Pen mohly nahradit? I o tom ve Výtahu Respektu mluví Magdaléna Fajtová.