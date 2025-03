Izraelské údery v Gaze mohou ohrozit další fáze příměří. Netanjahu ale v zádech cítí Trumpovu podporu

Izraelská armáda podnikla v úterý i ve středu letecké údery v Pásmu Gazy, při kterých během útoků od severu přes město Gaza až po Rafáh na jihu zahynulo víc než 400 lidí. Vyplývá to z údajů tamního ministerstva zdravotnictví ovládaného teroristickým hnutím Hamás. Šlo o první rozsáhlé izraelské operace od 19. ledna, kdy začalo platit příměří s Hamásem. To ale na začátku března skončilo. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu řekl, že údery jsou jen začátek a že země bude s Hamásem dál jednat pouze pod palbou. V Izraeli se na protest proti jeho postupu i kvůli propuštění zbývalých rukojmích, které Hamás od října roku 2023 drží v Pásmu Gazy, sešly desetitisíce lidí. Proč Netanjahu rozhodl o dalších úderech právě nyní? A jak na kroky izraelské armády reagují spojenci Izraele? I na to ve Výtahu Respektu odpovídá Ondřej Kundra.