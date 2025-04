Lepší než Djokovič. Devatenáctiletý tenista Menšík porazil svého idola, a to je teprve na začátku

„Bolí mě to přiznat, ale jsi lepší," řekla někdejší světová tenisová jednička Novak Djokovič směrem k Jakubovi Menšíkovi na Masters v Miami poté, co ho český hráč v pouhých devatenácti letech porazil a stal se prvním tuzemským vítězem turnaje této série od roku 2005, kdy v Paříži vyhrál Tomáš Berdych. „Český tenis je obecně velmi úspěšný, ať už v ženské nebo mužské kategorii. V té ženské jsme úspěšní dlouhodobě, tuzemské tenistky vyhrávají grandslamy, naposled loni Barbora Krejčíková. Pak tu byl právě Berdych, po kterém ale přišel výsledkový útlum. A teď máme hned tři mladé talenty, všichni tři jsou teď v TOP 30," vysvětluje ve Výtahu Respektu Martin Štorkán. Co dělá z Jakuba Menšíka špičkového hráče? Jaký vztah má s Djokovičem? A kam by jeho kariéra mohla dál směřovat?