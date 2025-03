Je spolupráce "vlasteneckých stran" boudou na voliče a snadnější cestou do sněmovny?

„Česká republika nepatří bruselským úředníkům, politickým mafiím ani spekulantům s energiemi. Česko patří jen českým občanům. Naše země - naše pravidla," prohlásil na konci uplynulého týdne šéf SPD Tomio Okamura na tiskové konferenci, na níž bylo oznámeno, že toto opoziční hnutí bude v podzimních sněmovních volbách spolupracovat se Svobodnými, Trikolorou a PRO. Slibují si od toho, že tak předejdou propadu hlasů a zajistí si silnější zastoupení v dolní komoře. Pozoruhodné ovšem je, že zmíněná uskupení nespolupracují v rámci koalice, která by určovala spodní hranici pro to, aby se do sněmovny dostala. Není to směrem k voličům tak trochu podvod? Jak mají nikoliv ke koalici, ale ke spolupráci přistupovat agentury, které před volbami zveřejňují průzkumy veřejného mínění? A může toto spojení otřást favoritem průzkumů, kterým je hnutí ANO? I na to ve Výtahu Respektu odpovídá František Trojan.