Provazolezectví se Von der Leyen vyplatilo. Obhájila post šéfky Evropské komise

Ursula von der Leyen bude i nadále šéfkou Evropské komise. V tajném hlasování ji volilo 401 europoslanců a europoslankyň, dostala tedy o 41 hlasů více, než potřebovala. Od řady z nich to přitom neměla jisté, čekali totiž na její proslov a na to, do jaké míry zohlední témata, která jsou pro danou frakci důležitá. „Musela říct, že její cíle budou na mnoha frontách. Slíbila, že by vytvořila posty komisařů pro obranu, pro dostupné bydlení, zároveň slíbila, že vytvoří post komisaře pro Středozemní moře, kromě toho mluvila i o tom, že chce rozšířit evropskou Zelenou dohodu, a mluvila také o tom, že je potřeba zastavit krveprolití v Pásmu Gazy," shrnuje ve Výtahu Respektu Magdaléna Fajtová. Ursula von der Leyen také vyjádřila podporu Ukrajině a odsoudila nedávnou cestu maďarského premiéra Viktora Orbána do Moskvy. Například krajně pravicoví Patrioti pro Evropu, které Orbán spoluzakládal, jí tak pochopitelně podporu nevyádřili. Proč byla pro znovuzvolenou předsedkyni EK důležitá italská premiérka Meloni? A jaký vliv bude mít v Evropském parlamentu Česko, které se nedostalo do vedení?