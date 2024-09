Portfolia v EK se přeceňují. Zvládne se v něm Síkela najít tak jako Jourová?

Poté, co Ursula von der Leyen zveřejnila složení nové Evropské komise, ve které má být ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela komisařem pro mezinárodní partnerství, reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Zatímco vládní politici považují získaný komisariát za úspěch, podle těch opozičních to je velké zklamání. Jak ve Výtahu Respektu říká zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku Europeum Viktor Daněk, v minulosti toto portfolio skutečně nebylo silné, ale má potenciál a bude záležet na Síkelovi, jak se ho chopí. Zářným příkladem je podle něj případ Věry Jourové, která je komisařkou pro hodnoty a transparentnost. „Když dostala toto portfolio, reakce byly velmi podobné - zklamání, slabé portfolio, zametli s námi. Ona se ale dokázala velmi rychle vyšvihnout, protože měla ostré lokty, našla si obsah, který může být strategicky důležitý. Totéž může udělat Jozef Síkela, najít si strategické body, ze kterých bude těžit svůj vliv a bude moci promovat do dalších oblastí," doplňuje. Co přesně tedy pod portfolio mezinárodního partnerství spadá? Proč třeba obchod nedostal Síkela, ale Slovensko? A co složení Evropské komise říká o postavení jednotlivých států, potažmo Česka v EU?