Hlasování v časech povodní: Volební místnosti budou, otázkou je, jestli se naplní komise

„Krajské a senátní volby, které jsou v tomto týdnu před námi, se uskuteční v plánovaném termínu," zaznělo v pondělí večer po mimořádném jednání vlády z úst premiéra Petra Fialy. Přes sedm milionů oprávněných voličů tak může jít k volbám již v pátek a sobotu - a to v situaci, kdy Česko sužují povodně. „Odložení voleb by bylo možné jen zákonem, který musí schválit poslanecká sněmovna a musí ho podepsat prezident - a vláda je přesvědčená, že by se to už nedalo stihnout, případně jen s odřenýma ušima, a mohl by vzniknout nějaký legislativní problém, který by poté mohl rozmetat Nejvyšší správní soud," vysvětluje ve Výtahu Respektu Jaroslav Spurný. Ministr vnitra Vít Rakušan řekl, že po jednání s Asociací krajů se ukázalo, že podle drtivé většiny hejtmanů by volby měly proběhnout. Jak to ale bude v částech země, které jsou zaplavené, případně se vyrovnávají se škodami, které velká voda napáchala? Počítá stát i s tím, že v některých koutech Česka kvůli povodním nefunguje proud, což by mohlo zkomplikovat sčítání hlasů? A mohla by volby ohrozit případná nízká volební účast?