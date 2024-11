Černochová: Musíme do společnosti opatrně vpouštět, že obrana není jen záležitostí vojáků, ale nás všech

Karel Řehka byl po dohodě s bývalým prezidentem Milošem Zemanem a se mnou na vládě ustanoven jako náčelník generálního štábu - a samozřejmě, že moji podporu má. Máme před sebou jeden rok do konce volebního období. A na velitelském shromáždění jsme odprezentovali řadu věcí, které jsou před námi a které ještě musíme společně udělat ve prospěch armády a naší obranyschopnosti. Nemůžeme malovat věci narůžovo: že všechno, co se snažím já tři roky a náčelník dva roky dělat ve prospěch armády, se povedlo ideálně. Takže není čas na žabomyší války a spory. Ohradila bych se proti tomu, že jsme v konfliktu a v trvalých sporech, jak slýchám. Tak to není.