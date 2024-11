Černochová: Musíme do společnosti opatrně vpouštět, že obrana není jen záležitostí vojáků, ale nás všech

Na to musejí odpovědět vysocí funkcionáři armády. Jako ministryně obrany mám dohlížet na civilní kontrolu rezortu. Takto byla koncipovaná ústava, takto zněly i dohody, když jsme vstupovali do NATO. Jsou tady kontrolní mechanismy, které evidentně nebyly úplně dostatečné, a tento týden jsme se na výboru pro obranu shodli, že je zapotřebí v tomto ohledu udělat změny. Mně osobně vadí, že se o případu z Keni nedozvěděla ani vojenská policie. Ta to zjistila ode mě, což také dle mého názoru není standardní. Pokud došlo k možnému trestnému činu, ať už úmyslnému nebo neúmyslnému, tak nikoli speciální síly, ale vojenská policie je orgánem, který má jako jediný oprávnění vyšetřovat věci v rámci trestního řízení. Vojenská policie do toho musí mít vhled od prvních minut. Už kvůli tomu, aby získali důkazy, které už po týdnu, osmi či devíti dnech případný soud nemusí uznat za relevantní.