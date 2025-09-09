0:00
Astrounat Brázda
9. 9. 202513 minut

BIS odhalila diplomata napojeného na KGB. Jak fungovala běloruská síť, ve které figuroval?

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Jaroslavem Spurným

Zuzana Machálková

Nežádoucí osoba - tak Česko označilo běloruského diplomata, který byl napojený na KGB a musí ještě tento týden opustit zemi. Bezpečnostní informační služba jeho činnost odhalila skrze spolupráci se zpravodajskými službami z Rumunska a Maďarska: společně sledovali běloruskou zpravodajskou síť, kterou se podařilo rozbít. Jak ale ve Výtahu Respektu říká Jaroslav Spurný, vyvstává otázka, s kým běloruský diplomat v Česku spolupracoval: „Mohl získávat informace třeba o běžné politice. Například o ministerstvu obrany a o tom, jak se opozice dívá na nákup stíhaček F-35, a jestli je možné tento obchod nějak překazit. Funguje to tak, že zjišťují, koho je možné oslovit i skrze sítě, popíchnout tak, aby akce, které by mohly ohrozit českou demokracii, byly úspěšné. Prozrazen ale doposud nikdo nebyl." Jak se BIS a další evropští zpravodajci k k běloruské síti dostali? Jak špioni v evropských zemích fungují? A pomohlo by omezení pohybu ruských a běloruských diplomatů v schengenském prostoru?

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Výtah Respektu

