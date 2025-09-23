Petr Kellner
29 článků
Privatizace v Národním
Na zdejší „první scéně“ proslulé opatrnou dramaturgií vyhýbající se kontroverzním tématům je premiérově uváděn příběh nejbohatšího Čecha, který během transformace v devadesátých letech položil základy svého impéria známého dnes po celém světě jako Skupina PPF. Fotografie z generálky Privatizace na Nové Scéně v Praze.
Milan Jaroš30. 1. 2025
3 minuty
Konečně možná standardní PPF
Ondřej Kundra21. 10. 2023
Téma3 minuty
Námitky i v Německu
Elena Kolab13. 11. 2022
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Kellnerův vážný šrám
Ondřej Kundra1. 3. 2020