Národní divadlo prolamuje mlčení kolem Petra Kellnera

„Tu vyšli jsme a zřeli jsme zas hvězdy,“ cituje herec Robert Mikluš nesmrtelné verše Danta Alighieriho ze závěru první části Božské komedie. Středověký básník se jimi loučil s peklem, aby na své cestě zásvětím vzápětí zamířil do očistce. Stejným směrem se vydává i Mikluš na konci zbrusu nové inscenace Národního divadla s názvem Privatizace. Má na sobě bizarní kostým Mrazíka z legendární televizní pohádky a do očistce nemíří sám: odvádí do něj hereckého kolegu Davida Prachaře, který v novince představuje Petra Kellnera, od jehož tragické smrti zanedlouho uběhnou čtyři roky.