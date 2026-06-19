Ostrava
26 článků
Česko3 minuty
Počkejte až přejdou sousedi, pak vám řeknu, koho volím
Marek Švehla4. 10. 2025
↓ INZERCE
Kongres ODS v Ostravě
Premiér a dosavadní předseda ODS Petr Fiala bude možná v čele Občanských demokratů déle než Václav Klaus. Na ostravském kongresu pro něj totiž hlasovalo 424 jeho spolustraníků. Přestože obhájil mandát již popáté, tentokrát to nebylo tak jednoznačné jako před dvěma lety, kdy pro něj jeho kolegové a kolegyně byli jednohlasně.
Milan Bureš14. 4. 2024
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Kontext11 minut
Tady něco silně smrdí. Desetitisíce lidí opět demonstrovaly proti vládě a zdražování energií
Petr Horký, František Trojan, Tereza Staňková28. 9. 2022