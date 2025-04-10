0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Česko4. 10. 2025

Počkejte až přejdou sousedi, pak vám řeknu, koho volím

Jak se rozhodovala Babišova bašta na periferii Ostravy

Marek Švehla

V Ostravě bojuje o hlasy vytříbená sestava vládních vyzyvatelů v čele s Andrejem Babišem, Kateřinou Konečnou a Jindřichem Rajchlem. Sobotní dopoledne ale vypadá na velkou pohodu. Slunce pomalu ohřívá ranní chlad a na náměstí, kolem vysoké pece v Dolních Vítkovicích nebo na vycházkové stezce podél Ostravice je vidět jen několik jedinců. Ve vyhlášeném knihkupectví Pant probíhá pod velkou fotografií Danuše Nerudové skupinové kreslení dětí a za chvíli otvírá i centrum nonkonformní kultury Provoz. 

Teď je ale na Ostravu soustředěna pozornost z jiných důvodů. Právě tady Andrej Babiš loví nejvíc hlasů, třeba na sídlišti Dubina pro něj před čtyřmi lety hlasoval téměř každý druhý volič a volička. 

Volí se tady třeba v Základní škole Františka Formana. Přízemní budova běžné sídlištní vzdělávací instituce je čistě omítnutá, má nová okna a hned vedle velký sportovní areál. Kolem je upravený trávník, betonové chodníky a hodně zeleného prostoru, stromy a vysoké květináče. Volit se chodí postranním vchodem, nad nímž visí česká vlajka. Kolem jsou paneláky, jeden je pokrytý lešením. O kus dál je velký parkovací dům. 

Po úzkém betonovém chodníku se trousí hlavně mladé rodiny, občas penzisti. 

