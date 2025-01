Hloupé řeči o nevzdělatelnosti Romů nestačí jen zkritizovat 

Věty, které jsou jak vystřižené z nejhorších rasistických hanopisů, vyvolaly kritiku a přiměly Babiše okamžitě reagovat. „Vůbec nechápu, jak něco takového může kdokoli říct, a plně chápu, že se to řady lidí dotklo,“ prohlásil šéf ANO pro server iROZHLAS.cz s tím, že takové vyjadřování považuje za „naprosto nepřijatelné“. Pak dodal, že by se záležitostí měla zabývat krajská organizace hnutí ANO. „A já se budu ptát, jak to vyřešili,“ cituje iROZHLAS.cz Babiše.