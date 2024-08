Chtějí jim vzít střechu nad hlavou, oni se jí nehodlají vzdát. Naději jim dodal i prezident

Eva Lehotská je všechno jiné než nerozhodná žena. I ona se ale občas cítí nesvá. Naposledy se jí to stalo třetí červencovou středu na zámku v Lánech, když měla českému prezidentovi stručně vysvětlit, co přesně dělá a co ji případně trápí. „Měla jsem knedlík v krku. Za naši komunitu se peru přes dvacet let. Není to jen práce, je tam i hodně srdce,“ popisuje setkání s prezidentem ostravská aktivistka, která se do zámeckých zahrad dostala jako jedna ze sto padesáti občanů, jež sem Petr Pavel pozval, protože ve svých regionech přispívají ke zlepšení kvality života.