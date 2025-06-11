Ranní postřeh Lukáše Jelínka: ANO si neváží svých voličů
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Čtyři poslanci zvolení zásluhou preferenčních hlasů se mandátu vzdali. Pirátka Šárka Kučerová to vysvětlila osobními důvody. V případě tří politiků hnutí ANO by ale takové kolektivní vysvětlení neprošlo, a oni se vlastně o ně ani nesnažili. Hovoří raději o nečekaném zvolení nebo fůře práce jinde. Richard Brabec je hejtmanem Ústeckého kraje, Roman Zarzycký primátorem Plzně a Petr Kubis starostou Sokolova. Mluví se o něm ale i v souvislosti s uvolněným karlovarským hejtmanským postem.
Na výmluvy nedejme. Podstatná je neúcta k vůli voličů, kteří zmíněným pánům v nejlepší víře věnovali jeden ze čtyř možných preferenčních hlasů. Mnozí voliči ANO navíc mohli mít dojem, že hrají hru, kterou lídr hnutí Andrej Babiš vymyslel.
Všichni si vzpomínáme, jakou nelibost u něj vzbudilo, když krajské buňky zarputile navrhovaly na přední místa kandidátek hejtmany či primátory, u nichž by kumulace funkcí bila do očí. Nakonec byl nalezen kompromis: tyto lokální celebrity půjdou na chvost kandidátních listin – a o jejich osudu rozhodnou voliči.
Moravskoslezský hejtman Josef Bělica dostatek kroužků nesesbíral a zůstává v Ostravě. Ladislav Okleštěk byl na Olomoucku úspěšnější, a na rozdíl od kolegů nyní sedí na dvou židlích. Brabec, Zarzycký a Kubis se ale v Praze ani neohřáli.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu