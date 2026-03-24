Vládní tažení proti neziskovkám pokračuje. Zákon bude, oznámil Babiš
V kancelářích tuzemských neziskových organizací si v pondělí po dvou týdnech nejistoty odpoledne řada zaměstnanců oddechla, ne však na dlouho.
Po jednání vlády ministr spravedlnosti Jeroným Tejc oznámil, že ani kabinet, ani ministerstvo spravedlnosti nechystá zákon o zahraničních vazbách neziskových organizací. Dodal, že vlády splní programové prohlášení prostřednictvím vyhlášky ministerstva financí, která zajistí přehled o dotacích z veřejných peněz.
Neziskové organizace se obávaly, že budou muset přistoupit na „hru“, že vykonávají „zahraniční vlivovou činnost“, a do veřejného registru napíšou jména i činnost zaměstnanců – což by mohlo ohrozit zejména jejich lokální spolupracovníky v řadě zemí. Anebo se budou muset připravit na spor s ministerstvem spravedlnosti. Tejcova slova je tedy uklidnila: řada z nich, stejně jako média, si to totiž vyložila tak, že skončil pod stolem poslanecký návrh zákona „o registraci zahraničních vazeb a o transparentnosti zahraničního financování“.
V úterý ráno však premiér Andrej Babiš přidal na své sociální sítě video, ve kterém uvedl, že vyhláška ministerstva financí je pouze prvním krokem – a dodal, že kabinet nerezignuje na přípravu zákona o transparentnosti, který by poskytl ucelený přehled o tom, kolik peněz proudí ze zahraničí organizacím lobbujícím za změny zákonů.
