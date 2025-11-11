Střet o střet a všechno změnit
Vítáme vás u dalšího Vzkazu z Respektu
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Milé čtenářky, milí čtenáři,
už od voleb bylo jasné, že tohle nebude klidná politická doba - vládu sestavují politici, kteří neustále opakují domnělé křivdy, které se jim a jejich voličům dějí, katastrofické předpovědi toho, co bude, a katastrofický popis toho, co bylo a je. A proto plánují “všechno změnit”.
Ale alespoň to skládání vlády mohlo být klidné. Většina je jasná, Andrej Babiš oznámil hned z vítězného pódia, s kým jedině bude kabinet skládat. Svým ve volbách dvěma vcelku neúspěšným partnerům dal velkou vyjednávací sílu, ale dohodli se, že se dohodnou - a dohodli se.
Teď to všechno vypadá komplikovaněji. Jde hlavně o střet o střet. Střet prezidenta a Babiše o Babišův střet zájmů. Zatím nejpravděpodobnější vysvětlení je, že Babiš neví, jak vlastnit Agrofert a zákonu vyhovět, nebo nechce, a tak chtěl Pavlovi nakukat, že plán má, jen mu ho nemůže říct, a ať ho pověří sestavením vlády a on to pak celému národu řekne. Vypadá to jako příprava na podfuk.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu