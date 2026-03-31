Kovářová se příliš zamlouvala koalici. Proč STAN navrhl na místopředsedkyni sněmovny Urbanovou
Plamínková: Rakušan se smířil, že ve vedení komory nebude, hnutí tak zažilo „těžkou volbu“
I když většina členů poslaneckého klubu hnutí STAN ještě na začátku roku tvrdila, že je připravena na Vítu Rakušanovi a jeho nominaci na post místopředsedy sněmovny trvat klidně do konce volebního období, v pondělí nominovali na rento post Barboru Urbanovou.
Už minulý týden takový scénář naznačil sám předseda Starostů. "Já jsem s tím smířen. Zvolen nebudu," řekl Rakušan, když ho sněmovna ve čtvrtek ani na čtvrtý pokus nezvolila do vedení. Koalici oficiálně vadil kvůli údajnému propojení s kauzou Dozimetr. Neoficiálně má vládní většina problém s téměř každým exministrem z kabinetu Petra Fialy, a s Rakušanem kvůli jeho tvrdé kritice současných koaličních stran obzvlášť.
Hnutí STAN tak v pondělí v podvečer online řešilo, co dál. Od podzimu se v kuloárech spekuluje o bývalé místopředsedkyni sněmovny Věře Kovářové; vstřícně o ní mluvili vládní poslanci a sama se pak o post přihlásila. Během minulého týdne se ale o funkci rozhodla ucházet rovněž poslankyně Barbora Urbanová. Starostové tak vybírali ze dvou zkušených političek . Podle účastníků jednání se o rozhodnutí dlouze debatovalo a snad od všech prý zaznělo, že jde o těžkou volbu. “Mluvilo se o tom, že obě kandidátky jsou výborně, že neví, jak hlasovat,” popisuje mimo záznam jeden z členů.
Citlivost diskuze ukazuje i to, že STAN v tiskové zprávě neuvedlo přesný výsledek volby. Na dotaz Respektu mluvčí hnutí Sára Beránková odpověděla pouze stručně: “Její (Barbory Urbanové) podpora byla přesvědčivá.” Část účastníků si prý přesný výsledek nepamatovala, tři zdroje tvrdí, že hlasování skončilo 14:8 ve prospěch Urbanové. “Kovářová to vzala sportovně. I po volbě ukázala, jaká úžasná dáma je,” tvrdí další z účastníků.
