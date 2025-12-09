Facka doma se (ne)počítá
V pasti pohlaví: Trochu týrat svou ženu je (už zase) normální a stát by se neměl plést do rodinných záležitostí
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Když se před několika lety v Rusku zmírnily tresty za domácí násilí, přesně to odpovídalo ideologii prezidenta Vladimira Putina, která mimo jiné zdůrazňuje poslušnost a podřízenost žen, jimž je nutné obětovat vlastní důstojnost, zdraví a někdy i život. Cokoli jiného je vynález prohnilého Západu a je třeba to odmítnout.
Následně narůstal kontrast mezi ruským přístupem a postoji oněch zkažených západních zemí. Ty šly naopak většinově cestou lepšího porozumění složité dynamice domácího násilí, robustnější pomoci obětem a nuancovanějšího postihu forem násilí (které neodpovídají laické představě o tom, jak takové jednání může vypadat).
I v Česku se přes všechny přetrvávající problémy zdálo, že se posouváme. Třeba letos schválenou definicí domácího násilí, která zdůraznila často opomíjený ekonomický rozměr věci. Jinými slovy, pokud jste žena na rodičovské s dítětem a od manžela dostáváte „kapesné“, jehož utrácení kontroluje a chce po vás vyúčtování, není to „konflikt v manželství“, ale jde o ekonomické násilí.
Jenže ideologie absolutní podřízenosti žen, do níž spadá požadavek držet v manželství „hubu a krok“ za každých okolností, už zase není doménou putinovského Ruska. Jak v politice, tak v jiných částech společnosti se v mnoha zemích znovu vynořují hodnoty, které formovaly patriarchální společnost po celá století.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Jak Čína ovlivňuje volby v největším městě Ameriky
Čínský konzulát na Manhattanu mobilizoval krajanská sdružení, aby zabránila vítězství kandidátů, kteří se neztotožňují s politikou autoritářského státu