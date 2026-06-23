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23. 6. 20264 minuty

Šampionát, nebo narození prvního dítěte? Belgický fotbalista má jasno

Jérémy Doku si vyslechl kritiku, že z mistrovství světa odjel k porodu

Markéta Plíhalová

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Belgický fotbalista Jérémy Doku v pondělí přivítal na světě svého prvního potomka. Milá a pozitivní zpráva by za běžného provozu patrně nevyvolala pozdvižení. Jenže teď je v plném proudu mistrovství světa a čtyřiadvacetiletý hráč si tak vyslechl kritiku od francouzské sportovní komentátorky. 

Už předem avizoval, že by byl rád u porodu, což se mu nakonec splnilo. Vynechal nedělní zápas proti Íránu, ze Spojených států, kde se šampionát koná, se do Londýna za manželkou dostal včas – a během úterka se opět připojí k týmu. „Nikdo nechce přijít o narození svého prvního dítěte. Vím, že federace podporuje své hráče a chápe jejich situaci. Uvidíme, co se dá dělat,“ uvedl ještě před porodem belgický reprezentant, který jinak hraje za Manchester City. 

Francouzská komentátorka sportovního deníku L’Équipe France Pierron to však vnímala jinak. „Žiješ svůj dětský sen, ale všeho se vzdáš, jen abys mohl být u narození svého dítěte – což je s prominutím nechutný okamžik, při němž je otec naprosto k ničemu,“ prohlásila ve vysílání Pierron s tím, že muži mohou maximálně držet své rodící partnerky za ruku a na závěr pořídit fotku. A shrnula tak, jak část společnosti otce stále ještě vnímá: jako rodiče druhé kategorie, kteří by ani neměli předstírat, že je snad jejich děti zajímají.

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Stále platí, že většina péče o děti, obzvlášť o ty nejmenší, leží na ženách. A důvodem je i to, že část otců je přesvědčena, že mají důležitější věci na práci. Přibývá však těch, kteří v životě svých dětí chtějí už od narození hrát aktivní roli a budovat si s nimi pevné pouto. A ti to – jak ukazuje i fotbalový příklad – nemají úplně jednoduché.

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