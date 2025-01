První zkouška Orbánova vlivu na Trumpa: zachránit svého ministra, na kterého Američané právě uvalili sankce

Jak říká takzvaný Magnitského zákon, podle kterého je Rogán trestán, má všechny majetky ve Spojených státech teď zmražené, a kdo by s ním chtěl vstupovat do finančních transakcí, hrozí mu sankce také. Pro Rogána, bohatého muže (stal se movitým díky několika IT patentům na přelomu tisíciletí), to není konec světa, ale určitě velká praktická komplikace. A spolu s ním se ve stejný den na sankční seznam dostali dva aktéři súdánské občanské války, což dává dobrý obraz o tom, jací lidé na něm figurují.