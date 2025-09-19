0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Jak chce Čína změnit svět
19. 9. 20253 minuty

Plamínková: Dva prezidentovy tahy – Studenti volí vládu (a Piráty) – Souboj o liberálního voliče

Jedna schůzka a jeden proslov. Petr Pavel vstupuje do předvolebního dění

František Trojan

Událost týdne

Vliv prezidenta na to, jak bude vypadat příští vláda, není podle ústavy příliš velký, ale určitě není zanedbatelný. V minulosti hlavy státu moderovaly povolební jednání na straně jedné a obstruovaly kandidáty na straně druhé. Pavel si nyní hledá svůj prostor na této škále – a v rámci toho oznámil dva předvolební tahy.

Prvním je předvolební televizní projev. Co prezident řekne, samozřejmě není jasné, nicméně v minulosti měl ve svých projevech schopnost strhnout načas veřejnou debatu ke „svému“ tématu – ať už šlo o otázku přijetí eura, k němuž vyzval, nebo o vládní politiku vůči Gaze a Izraeli. Jak velké a hlasité jeho slovo bude v čase tolika předvolebních událostí a finišující kampaně, však není jasné. Precedent, kdy by prezident promluvil v této situaci, neexistuje.

