Pepřový sprej, baseballové pálky, potyčky a zatýkání. Srbsko má za sebou komunální volby
Garrigue: Ruský tanker z Kuby – Drony ve Finsku – Dramatické volby v Srbsku
Dobrý den z Prahy a tak trochu z Bělehradu,
v Srbsku se odehrály dramatické komunální volby – docházelo při nich k potyčkám, násilí a nesrovnalostem. Nešlo přitom o hlasování na celostátní úrovni – volby se týkaly jen 10 obcí, v nichž dohromady mohlo volit jen 250 000 lidí, což jsou necelá 4 procenta oprávněných voličů. Volby měly ukázat, do jaké míry zemí otřásly masové protesty studentů, které spustila tragédie v Novém Sadu v listopadu roku 2024. Podle předběžných výsledků sice zvítězila vládní strana SNS, ale v mnoha obcích ztratila oproti posledním místním volbám dost mandátů a studentská kandidátka jim dýchá na záda. Více v textu!
