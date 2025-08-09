Nový zahraničněpolitický newsletter Garrigue: Sbližování Indie a Číny – Světové dění jako na dlani
Vydrží Dillí a Pekingu objetí a úsměvy? Odpověď nám nedají summity, ale hluboká himálajská údolí
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Dobrý den z Prahy a tak trochu i z Pekingu a Dillí,
vítám vás u nového zahraničněpolitického newsletteru týdeníku Respekt, který jsme pojmenovali Garrigue, po Charlotte Garrigue Masarykové, první dámě, filantropce, feministce, intelektuálce, jazykově vzdělané ženě, která v mnoha ohledech propojovala Československo se zahraničím (a zdaleka nejen svým původem). Protože je tohle vůbec první díl newsletteru Garrigue, bude trochu delší, než je u tohoto žánru běžné – musíme vám v něm totiž vše pořádně představit!
Co tedy můžete čekat? Do svých e-mailových schránek budete Garrigue dostávat hned dvakrát týdně – v pondělí a čtvrtek. V každém díle se dočtete v rychlém přehledu o důležitém zahraničním dění, to je rubrika Za plotem. Následovat bude delší text zaměřený na jednu konkrétní a důležitou agendu – tu vždy zpracuje jiný autor nebo autorka z naší redakce. Ačkoli bude politika asi nejčastějším rámcem našeho psaní, nebudeme se jí držet zcela striktně. Nechceme totiž opomínat ani témata, jako je věda, sociální otázky nebo ekologie. A teď už k rychlému přehledu:
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Vtahující mizérie
Kde se rodí naše osobnosti