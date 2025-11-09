Nový zahraničněpolitický newsletter Garrigue: Prezident míru chce vyhlásit válku svému městu
Život na Marsu - Protesty v Nepálu - Donald Trump versus Chicago, Illinois
Dobrý den z Prahy a tak trochu z Washingtonu a Chicaga.
Vítejte u dalšího vydání newsletteru Garrigue! Tentokrát vám nabídneme příběh fascinující války Donalda Trumpa s městem Chicago. Pokud znáte stejnojmenný broadwayský muzikál o vražedkyních lačnících po zářivé kariéře kabaretních umělkyň, jistě vás nepřekvapí, že americkému prezidentovi vadí „zločin, který se ve městě vymknul kontrole“. Míra zločinnosti tam sice je vyšší než leckde jinde v USA, dlouhodobě ale klesá – více se dočtete v hlavním tématu newsletteru Garrigue, které pro vás tentokrát připravila moje kolegyně Dominika Perlínová. A než se do něj ponoříme, poslechněme si All That Jazz ze zbytku světa. Zkrátka, co se děje Za plotem.
