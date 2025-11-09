0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Přijde Babiš o vládu dřív, než v ní vůbec zasedne?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
11. 9. 20256 minut

Nový zahraničněpolitický newsletter Garrigue: Prezident míru chce vyhlásit válku svému městu

Život na Marsu - Protesty v Nepálu - Donald Trump versus Chicago, Illinois

Magdaléna Fajtová
,
Dominika Perlínová

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den z Prahy a tak trochu z Washingtonu a Chicaga.

Vítejte u dalšího vydání newsletteru Garrigue! Tentokrát vám nabídneme příběh fascinující války Donalda Trumpa s městem Chicago. Pokud znáte stejnojmenný broadwayský muzikál o vražedkyních lačnících po zářivé kariéře kabaretních umělkyň, jistě vás nepřekvapí, že americkému prezidentovi vadí „zločin, který se ve městě vymknul kontrole“. Míra zločinnosti tam sice je vyšší než leckde jinde v USA, dlouhodobě ale klesá – více se dočtete v hlavním tématu newsletteru Garrigue, které pro vás tentokrát připravila moje kolegyně Dominika Perlínová. A než se do něj ponoříme, poslechněme si All That Jazz ze zbytku světa. Zkrátka, co se děje Za plotem.

↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články