Nový politický newsletter Plamínková: Svoboda slova na Jarmarku SPD - Stínová strategie ANO
Jak si Okamura zahrál na argentinského prezidenta Javiera Mileie
Zdravím všechny čtenáře newsletteru Plamínková. Tento týden vás vezmeme do Ostravy, na mítink SPD, kde došlo i na výklad toho, jak vypadá svoboda slova. A bylo to pozoruhodné.
Událost týdne
Vztah mezi svobodou slova a SPD je pozoruhodný. Pokud přijdete na jejich předvolební akci, setkáte se s petičním stánkem, kde můžete zanechat svůj podpis na její obranu. Svoboda slova je prostě prioritou hnutí Tomia Okamury, dozvíte se na mítinku.
To ale platí, dokud nepřijdete s jiným názorem. Vidět to bylo tento týden v Ostravě, kam dorazil pověstný Jarmark SPD, kde se hluboko pod tržními cenami prodávají potraviny jako cibule nebo vajíčka. S množstevním limitem na osobu, samozřejmě. Průběh je vždycky téměř stejný, a tak vás na tomto místě pro větší detail odkážu na nedávnou reportáž Ivany Svobodové.
