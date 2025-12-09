0:00
12. 9. 20253 minuty

Nový politický newsletter Plamínková: Svoboda slova na Jarmarku SPD - Stínová strategie ANO

Jak si Okamura zahrál na argentinského prezidenta Javiera Mileie

František Trojan

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Zdravím všechny čtenáře newsletteru Plamínková. Tento týden vás vezmeme do Ostravy, na mítink SPD, kde došlo i na výklad toho, jak vypadá svoboda slova. A bylo to pozoruhodné.

Událost týdne

Vztah mezi svobodou slova a SPD je pozoruhodný. Pokud přijdete na jejich předvolební akci, setkáte se s petičním stánkem, kde můžete zanechat svůj podpis na její obranu. Svoboda slova je prostě prioritou hnutí Tomia Okamury, dozvíte se na mítinku.

To ale platí, dokud nepřijdete s jiným názorem. Vidět to bylo tento týden v Ostravě, kam dorazil pověstný Jarmark SPD, kde se hluboko pod tržními cenami prodávají potraviny jako cibule nebo vajíčka. S množstevním limitem na osobu, samozřejmě. Průběh je vždycky téměř stejný, a tak vás na tomto místě pro větší detail odkážu na nedávnou reportáž Ivany Svobodové.

