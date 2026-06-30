Kdo chce rodit, ať nekandiduje? Japonská starostka, která nastoupí na mateřskou, vyvolala pozdvižení
Nečekala jsem, že to bude tak kontroverzní, diví se mladá politička
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V debatách o tom, jak zvrátit klesající porodnost, se často objevuje argument, že je potřeba mladým lidem, a především ženám ukazovat, jak může být rodičovství obohacující. A nesoustředit se jen na to, v čem je náročné a co všechno je nutné mu obětovat. Ano, o pozitivech by se jistě dalo mluvit více. Jenže překážky, na jejichž odstranění je třeba pracovat, tím nezmizí.
Těžko říct, jestli pětatřicetiletou Šoko Kawata, starostku 70tisícového japonského města Jawata, k založení rodiny skutečně přesvědčil barvitý popis, jak naplňující je sledovat svého potomka vyrůstat a učit se novým věcem. Jistě ale víme, že když v květnu oznámila, že je těhotná a chystá se na mateřskou, debata, která se v silně patriarchální zemi rozhořela, nebyla nijak příjemná. A stále pokračuje.
Generál ve výslužbě a nacionalistický politik Tošio Tamogami například na sociální sítě napsal, že je mu „velmi nepříjemné, že si někdo, kdo zastává veřejný úřad, vezme tak dlouhé volno“. Nutno podotknout, že starostka se nechystá z práce zmizet na tři roky, jak je obvyklé v Česku, ale na pouhé čtyři měsíce. Po tu dobu se o běžný chod úřadu postará její zástupce s tím, že Šoko Kawata se bude nadále podílet na zásadních rozhodnutích.
Generál Tamogami si přesto myslí, že ženy, které plánují mít děti, by se neměly ucházet o politické funkce. „Na rozdíl od lidí v běžných profesích starosta je, abych tak řekl, nenahraditelný,“ uvedl.
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