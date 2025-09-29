Garrigue: Moldavsko slaví - Čína má (znovu) nejvyšší most - Další kauza zneužívání dětí v Maďarsku
Špičky strany Fidesz musí zpozornět vždy, když se na veřejnost dostane kauza zneužívání dětí
Dobrý den z Prahy a tak trochu z Budapešti,
Maďarskem zase otřásá skandál zneužívání dětí a množí se spekulace, že je – zase – propojen s vládní stranou Fidesz. Před téměř dvěma lety tehdejší prezidentka omilostnila muže, který kryl zneužívání dětí v dětském domově Bicske. Straně i kvůli této kauze hrozí porážka ve volbách, které Maďarsko čekají za půl roku. Tématu se věnuje kolega Tomáš Brolík. Než se k němu ale dostaneme, pojďme se podívat, co se děje ve světě:
