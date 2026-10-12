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12. 10. 20263 minuty

Chtějí školní fotky zadarmo, ale zaplatí za ně citlivými údaji svých dětí

Britští rodiče z bezplatných náhledů nechávají umělou inteligenci odstranit vodoznak

Markéta Plíhalová

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Mezi britskými rodiči se šíří finta, jak se vyhnout placení za školní fotografie, a přesto mít čím ozdobit krbovou římsu. Pomáhá jim s tím umělá inteligence. Jenže nový trik má – rovněž nepřekvapivě – hned několik problematických aspektů.

Fotografové, kteří ve školách fotí portréty i skupinové třídní snímky, rodičům dávají možnost vybrat on-line, které si budou chtít objednat. Používají k tomu náhledy, jež dřív byly k ničemu – fotografie v nižším rozlišení byly částečně zakryté ochranným vodoznakem. Nic, co by si rodič chtěl vystavovat. Umělá inteligence však umí vodoznak odstranit. A rodiče se tak k fotkám svých ratolestí dostanou i bez zaplacení.

První problém takového počínání je nasnadě. „Je to krádež. Krádež v obchodě,“ citovala britská BBC sedmačtyřicetiletého velšského fotografa Iana Gilberta. „Lidé by nešli jen tak do obchodu a nesloupli z něčeho cenovku, aby si to odnesli bez placení,“ míní fotograf, který v posledním roce zaznamenal nižší výdělky. Jako screenshoty pro úpravu umělou inteligencí slouží zhruba čtvrtina jeho fotek, odhaduje.

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Gilbert chce, aby jeho fotografie byly dostupné, a tak ceny nastavil od devíti liber za kus (zhruba 260 korun). „Kvůli pár librám, které ušetříte díky umělé inteligenci, dostanete produkt mnohem nižší kvality, a to nás nakonec donutí ceny zase zvýšit, což je nespravedlivé vůči všem,“ dodal.

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