Ceny Anděl: Úžasný, že když člověk vyhraje, tak může něco říct

Zmíním tu tři vítězství, která mě na letošních Cenách Anděl fakt potěšila. Skladbou roku se stal singl Space od Pam Rabbit. V něčem naprosto dokonalá popová píseň, která má chytlavý nakažlivý refrén, moderní sound a do toho text o věcech, které visí ve vzduchu. „Chci si to udělat hezký, manifestovat a vnímat vesmír. Na chvíli být moje, a ne něčí. Už nebaví mě poslouchat ty kecy o tom, co by bylo pro mě lepší,“ zpívá Pam Rabbit 7 minPam Rabbit: Love songy mi vůbec nejdou v hitu, který má dnes na Spotify už přes pět milionů přehrání.